―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月18日から19日の決算発表を経て23日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6619> ＷＳＣＯＰＥ 　東Ｐ　　 -6.50 　　3/19　本決算　　　　赤縮
<6546> フルテック 　　東Ｓ　　 -2.83 　　3/19　本決算　　　 19.32
<2796> ファマライズ 　東Ｓ　　 -2.13 　　3/19　　　3Q　　　　黒転
<3544> サツドラＨＤ 　東Ｓ　　 -1.20 　　3/19　　　3Q　　　-33.12

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース