

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月18日から19日の決算発表を経て23日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<6619> ＷＳＣＯＰＥ 東Ｐ -6.50 3/19 本決算 赤縮

<6546> フルテック 東Ｓ -2.83 3/19 本決算 19.32

<2796> ファマライズ 東Ｓ -2.13 3/19 3Q 黒転

<3544> サツドラＨＤ 東Ｓ -1.20 3/19 3Q -33.12



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした23日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

