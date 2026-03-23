ケアサービス <2425> [東証Ｓ] が3月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3億7100万円→1億2400万円に66.6％下方修正した。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益(非連結)も従来予想の3億0200万円→5500万円に81.8％減額した計算になる。



※今期から非連結決算に移行。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年11月５日に公表した個別業績予想につきましては、デイサービス及び訪問入浴サービス、エンゼルケアサービスの売上回復が軟調な状況を考慮しておりましたが、デイサービスにおいては、利用者の純増の伸びの鈍化、訪問入浴サービスにおいては人手不足の影響による車両稼働台数の減少、エンゼルケアサービスにおいては冬場の施工件数が想定を大きく下回るなど、それぞれの稼働、売上が計画より下回って推移しているため、通期業績予想に対し売上高320百万円の減少を見込んでおります。利益面につきましては、引き続き人件費の増加及び日用品価格等の上昇が影響すると見込んでおります。以上のことから、通期業績予想の見通しを上記のとおり修正いたします。 なお、期末配当金の予想につきましては、2025年５月14日公表の1株当たり22円から変更はありません。 （注）上記の業績予想数値につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

