◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)

世界女子カーリング選手権2026は日本時間23日、スイスが優勝し幕を下ろしました。日本は10年ぶりのメダルをかけて戦いましたが惜しくもメダルを逃しました。

予選を11勝1敗で勝ち上がったスイスと10勝2敗で勝ち上がったカナダが決勝を戦います。最終第10エンドでスイスが1点を決め、7-5で頂点に立ちました。

予選を3位で突破し、準決勝でカナダに敗れた日本は、予選で勝利したスウェーデンと３位決定戦で対戦。シーソーゲームを繰り返す激闘を繰り広げる中、第8エンドに5点のビッグエンドを奪われ敗北、結果4位となり、惜しくもメダルを逃しました。

【22日結果】

3位決定戦 スウェーデン 8-5 日本

決勝 スイス 7-5 カナダ

【日本の日程結果】

＜予選リーグ＞

14日 第1戦 ○ 6-3 スイス

15日 第2戦 ○ 9-5 韓国

15日 第3戦 ○ 10-9 ノルウェー

16日 第4戦 ● 4-9 トルコ

17日 第5戦 ○ 7-2 オーストラリア

17日 第6戦 ● 3-4 スコットランド

18日 第7戦 ○ 8-6 イタリア

18日 第8戦 ○ 8-2 スウェーデン

19日 第9戦 ○ 8-3 デンマーク

19日 第10戦 ○ 8-7 中国

20日 第11戦 ○ 8-1 アメリカ

20日 第12戦 ● 5-6 カナダ

＜決勝トーナメント＞21日 プレーオフ ○ 7-5 トルコ21日 準決勝 ● 3-11 カナダ22日 3位決定戦 ● 5-8 スウェーデン