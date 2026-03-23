自民党元幹事長で現在、ジャーナリストなどとして活動する石原伸晃さん（68）が、日本テレビ系バラエティー番組『しゃべくり007』（23日よる9時放送）に、妻の里紗さんや娘・息子と家族そろってテレビに初登場。“華麗なる”石原家の知られざるエピソードを公開しました。

番組では、元俳優の妻・里紗さんとの出会いについて、弟の石原良純さんがキューピッドだったという話題から始まり、父・慎太郎さんの話題も続々と飛び出しました。

伸晃さんは、「食事が“二部制”で、中学生になるまで一緒に食事をしなかった」という幼少期のルールや、結婚式は「1時間半で挙げろ」と言われたという驚きのエピソードを明かしました。

一方で、伸晃さんの娘からは「孫にはすごい優しくて」「車を買ってもらって、家族中びっくり」と慎太郎さんの優しい一面も明らかになりました。

そして、石原家ゆかりの神奈川・逗子や葉山にある豪華な別荘や名店を紹介。取材NGの名店も、「石原さんの紹介なら」と今回は取材OKに！？ グルメな石原家御用達のお店が紹介されます。

また、トークの途中にサプライズゲストとして、岸田文雄元首相が登場。伸晃さんと初当選以来30年以上の付き合いがあるそうで、「伸晃さんが2回自民党総裁選挙に出た時、私は2回とも伸晃派でしたから」と戦友として歩んできた関係性を語りました。

さらに、葉山の別荘にも遊びに行くなど公私ともに交流があり、「今年カラオケ行こうって言って、まだ行ってないよね」と気さくにトーク。「我々の世代はやっぱりサザン（オールスターズ）とかね」と話し、岸田元首相の十八番（おはこ）が『涙のキッス』と判明する場面もあるということです。