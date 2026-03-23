3月22日、元AKB48のメンバーでタレントの小嶋陽菜がInstagramを更新。沖縄県宮古島での、おなかを出した“ピタピタ”Tシャツ姿を公開し、ファンから興奮する声が寄せられている。

小嶋は《宮古島に来ました 食べすぎてた気がする またまとめますね 空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える》とつづり、沖縄限定のハローキティがプリントされた、ピンクのショート丈Tシャツにジーンズ、そしてハイビスカスの花飾りをつけたカジュアルなファッションでのショットや、タコライス、ソーキそばなどの写真11枚と、波打ち際の風景ショート動画1本を添えた。

コメント欄にはファンから

《お腹だしファッション激かわいい。サイコーです!!》

《いつまでたっても美人で嬉しいです ずっとずっと憧れです!》

《スタイルが良すぎて、、、ほぼ脚です、小嶋さん》

といった絶賛の声に加えて、

《バシバシ働く小嶋さんも大好きだけど、のんびりリゾートな小嶋さんも好き!》

などの声もあがっている。

2005年、AKB48に第1期生として加入した小嶋は、2017年にグループを卒業。ほかのOGメンバーがドラマやバラエティ番組などで頭角を現す一方、“独自路線”を歩んできた。

芸能担当記者が言う。

「2020年に小嶋さんがプロデュースするファッションブランド『Her lip to』の運営会社『株式会社heart relation』を立ち上げ、2022年から代表取締役COOを務めています。コロナ禍と重なったものの、小嶋さん自ら商品の企画、クリエイティブ制作にかかわり、業績を伸ばしていったのです。タレントさんがアパレルブランドのプロデュースにかかわるのは珍しくありませんが、小嶋さんは経営者として、事業に深くかかわっています。AKB48時代は自由奔放な言動で“天然キャラ”の印象が強かったですが、いまでは“敏腕経営者”になりつつあります」

忙しい社長業の合間をぬって、宮古島での休息を楽しんだと思われる小嶋だが、その美ボディは現在も衰えをみせていないようだ。

「小嶋さんはグループ在籍当時から“マシュマロボディ”と称され、男女問わず支持されてきました。抜群のスタイルは現役時代を彷彿とさせるものがあります」（同前）

公私ともに充実した生活を送る小嶋の快進撃は、今後も続きそうだ。