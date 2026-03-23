ママさんの隣で寝ていた子猫が、もっと近づいてきて…？小さな体で一生懸命に『大好き』を伝えてくる姿が、可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「ひゃ～～可愛い♡眼福！」「何て愛らしいのでしょう♡」「メロメロです」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママのとなりで『ゴロゴロ』と喉を鳴らしながら寝ていた子猫が…尊すぎる瞬間】

ママさんの隣で

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に投稿されたのは、アメリカンカールの男の子「あお」くんの子猫時代の姿。約6年前、投稿主さんのお家にやってきたばかりの頃の様子です。

幼い頃から優しいママさんのことが大好きだったというあおくん。この日もママさんの隣で寝ていたそうで、毛布から顔と前足だけを出す姿はまるでお布団に入っているかのよう。とっても微笑ましい光景です。

あおくんからの愛情表現

ママさんが側にいてくれる嬉しさからか、あおくんからは癒し効果抜群な大きなゴロゴロ音が。さらには前足をグーパーと動かしていたそうで、なんともたまらない仕草に思わずキュンとしてしまいます。こんなにも可愛らしいあおくんと過ごす時間は、幸せ以外の何物でもありませんね。

ゴロゴロもグーパーも、どちらも安心している時や甘えている時に見られる猫さんの愛情表現。ママさんを本当の親のように慕っているからこそなのでしょう。するとあおくん、起き上がってママさんに近づいてきたそうで…。

大好きが溢れて

カメラに迫ってきたかと思うと、あおくんはそのままママさんにどしーんと突撃！どうやら「大好き」や「もっと近くにいたい」という思いから、信頼と愛情の印でもある頭突きをしたご様子。ゴロゴロも止まらず甘えん坊な姿に、自然と笑みがこぼれてしまいます。

あおくんは一旦は離れたものの、ママさんのもとにある何かが気になって仕方がないよう。「気にしなくていいの」とママさんは言い聞かせますが…。赤ちゃんらしくお構いなしに、再び突撃を試みるあおくんなのでした。

投稿には「あおちゃんほんと大好きかわいい」「凄いエンジンを搭載しておる」「ひぇ、こんなのが横にいるとか可愛すぎるだろ」「ママ大好きなのは、この頃からなのね♡」「グッパグッパしてるおててが可愛い」「安心しきって甘えていますね♡」「ベビーあおちゃんかわゆすぎる♡」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、あおくんと後輩猫「ハク」くんの日常の様子が投稿されています。あおくんの子猫時代と大人になった現在の姿、どちらも楽しむことができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。