女優で歌手の戸田恵子(68)が23日までに自身のブログを更新。声優を務める「アンパンマン」を表す手話を紹介した。



【写真】両手をグーにして…たしかにこれは「アンパンマン」

女優で声優・歌手の麻生かほ里から昨年、「姉さん!来年、私がステージ・リーダーとなるライブが逗子であるのだけど、出てもらえないかなぁ?」と直々に依頼を受け、障害などさまざまな背景を持つアーティストが共演する「逗子ライブインクルーシブ」に出演したことを報告。舞台で児童合唱団らと「アンパンマンのマーチ」「手のひらを太陽に」を歌唱したことを明かし、「手話でも『アンパンマン』の型は決まってるんだって。知ってましたー?両手をグーにして両ほっぺに当てるんだよ。めちゃくちゃ可愛いポーズだー! あ!あ!アンパンマン優しい君は あのフレーズの皆んなの手話、めっちゃ可愛いかった!観客の皆さんもやってくれてた。その光景をステージから見てて涙出そうになったよ」などとつづった。



麻生も自身のインスタグラムでリハーサルの様子を投稿。女優で声優・歌手の伊東えりら出演者たちで「アンパンマン」のポーズを披露している。



かわいらしい手話の紹介に、ファンからは「手話でも『アンパンマン』の型は決まってるんだ～」「アンパンマーチの手話見てみたいです」「めちゃくちゃ可愛いポーズですね」「アンパンマンの手話流行らせましょう」「アンパンマンで繋がっていくのですね」などのコメントが寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）