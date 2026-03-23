◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

２月のミラノで、フィギュアスケートの坂本花織が最後の五輪を終えた。日本で、テレビの前で見入った。手には汗。自然と力が入った。初取材は２０１６年の近畿選手権だった。ジュニアながらシニア顔負けのトークに引き込まれた。話題は食生活での奮闘にも及んだ。近年はバランス良い食習慣を送っているが、当時は１６歳。「カレーライスも丼ものも上だけ。いつおデブさんになってしまうか分からへんから」。けらけら笑う姿が愛らしかった。

スピード感あふれるスケートは言わずもがな。年々磨きがかかる表現力は努力のたまものだ。喜怒哀楽に富んだ飾らない人柄は、世界女王になってからも変わらない。昨年末の全日本選手権。所属先の応援企画として東京・表参道駅に直筆の「決意の手紙」が公開された。目にしておきたくて、開幕前日に代々木体育館から向かった。途中、坂本とすれ違った。「今行ってきてん。場所分かる？ あそこの大きい看板あるやろ。その向かいの横断歩道渡って階段下りて、右に曲がって…」。イルミネーションがきらめく表参道で足を止めたオリンピアンは、身ぶり手ぶり全開で最短ルートを教えてくれた。

３度目の五輪を戦い抜いた。団体ではリーダーシップを発揮し、チームを一つにした。個人でも２大会連続のメダルを手にした。「奇跡のような銅メダルから、これだけ銀メダルで悔しいと思えるぐらい成長できた」。大粒の涙とともに発した言葉こそ、この４年の歩みそのものだったように思う。２５日に開幕する世界選手権が最後の試合になる。悔いなく坂本らしく。そう願うだけだ。（ゴルフ担当・高木 恵）

◆高木 恵（たかぎ・めぐみ）９８年入社。ゴルフ担当と４度の五輪取材（リオ、平昌、東京、北京）を経て編集委員。