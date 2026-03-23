タレントのユージ（38）が23日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。大阪市内を徘徊する雄のシカの生中継でコメントした。

今月11日に奈良県に隣接する東大阪市で野生のシカの目撃情報が警察などに多数寄せられた。その同じシカの個体が21日に大阪・鶴見区に移動した情報があり、22日にはJR大阪駅から約2・5キロの場所にある大阪・都島区の蕪村公園での目撃情報が報告された。番組では、蕪村公園に中継カメラを出して、シカの様子を生中継で伝えた。

MCの石井亮次が「あらためて堀さんお願いします」と声をかけた。現場となった公園をリポートする堀真奈美が「シカは集合住宅の建物のすぐそばで座ったままときおり耳を動かしながらじっとしている状況が続いております。今日は春休みということもありまして、子どもたち、近所の方々も集まってきて、シカの様子をうかがって、スマホに収めているという状況です。動物園以外でシカを見たのは初めてというお子さんがたくさん集まっている。鹿は全然動じることはないですね。全然、人を怖がる様子はなかった」と伝えた。

石井がユージを指名すると「シカの感情は読めないんですけれども、勝手な僕の思い込みかもしれないんですけれども、あそこで落ち着いているように見えちゃうんですよ。なんか要は、どうしよう、どうしよう、おうちはどこだろうという風には見えない。帰りたいんだボクはという風に見えない。われわれは一生懸命戻してあげようとなりがちなんですけど、本人はここで落ち着いているんじゃないか。このエリアで。これが僕の推理です」とシカの生映像を見た感想を述べた。