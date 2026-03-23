BTSリーダーRMが、復帰公演を終えた21日の夜、ファンへ感謝の言葉を伝えた。ファン交流プラットフォームWeverseに「光化門公演にご参加いただいたすべての方々に感謝の意を表します。4年という長い待ち時間の末、私たち7人のメンバーが再び集まり、光化門という意義深い場所でみなさんと向き合った。復帰ステージが無事に完成できるよう、惜しみない配慮と応援を送ってくださったすべての方々に感謝の意を表したい」と述べた。

また「光化門広場を私たちの復帰の舞台として受け入れ、多くの人混みの中でも大きな事故なく安全な公演ができるよう尽力してくださった警察、消防、政府および地方自治体の関係者のみなさまに頭を下げて感謝申し上げます」と話した。

さらに「交通規制や騒音などの不便を耐えてくださった市民のみなさま、そして光化門周辺の商人や職場のみなさまに心からおわびと感謝の意を表します。私たちの公演を広い心で受け入れてくれた、その温かい配慮を決して当然のこととは思わず、長く心に刻んでいくつもりです」と頭を下げた。

続けて「何よりも、私たちのすべてであり、誇りである、愛するARMY（アーミー、公式ファン名）！ 長い間、変わらず私たちを信じて待っていてくれて本当にありがとう。広場を埋め尽くすみなさんの歓声を聞いた瞬間『ああ、ついに戻ってきたんだ』という感動が湧いてきました。その多くの人々の中でも、お互いを思いやり、成熟し、秩序正しく公演を楽しんでくださったみなさんの姿に、私たちはさらに感動しました」と感謝の意を伝えた。

また「今回の光化門ステージは、私たちBTS、7人だけのものではありません。安全を守ってくださった方々の努力、市民のみなさんの温かい理解、そしてARMYの変わらぬ愛が集まって完成したステージでした。今日の熱い思い出が、みなさんの日常にも長く心地よい贈り物として残ればいいなと思います。私たちは本当に、これ以上ないほど幸せでした」とも話した。