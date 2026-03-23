ＶＴｕｂｅｒの星街すいせいが２３日、都内で「“Ｓｔｕｄｉｏ ＳＴＥＬＬＡＲ”設立 メディア説明会」を開催した。

星街はデビュー記念日でもある２２日に自身のＹｏｕＴｕｂｅで個人事務所「Ｓｔｕｄｉｏ ＳＴＥＬＬＡＲ」の設立を発表。一夜明け、「率直に言うとホッとしている感じです。長い間準備していたものをお披露目することができて本当に一番安心したという感じであります」と心境を口にした。

発表後はエゴサーチをしたといい「どんな受け取り方をされるのか未知なところはあった」とポツリ。「皆さんからいただいてるコメントを読んで、おおむね『おめでとう』といただいている気がしてうれしく思っている。前向きなサプライズができたんじゃないかなと思います」と声を弾ませた。

事務所設立の経緯について「もっとダイレクトに自分のアイデアを反映させたり、スピーディーに物事を進めたいということもあってこういう形で表現を突き進めれば良いのかなと思ってます。私がやりたいことを実現するための秘密基地のような場所にできれば良いのかなと思います」と説明。今後の活動について「配信活動、音楽活動、メディア出演など個人の活動はＳｔｕｄｉｏ ＳＴＥＬＬＡＲを拠点にさせていただく」とした。

２０１９年から所属した「ホロライブプロダクション（カバー社）」との関係については「本当に感謝していて、私がぺーぺーで者でもなかったときに拾ってもらった。ホロライブさんとの関係性は大事にしながら途絶えさせずやっていきたい。ホロライブの星街すいせいとしての活動も継続していく予定です」と言及。「ホロライブメンバーとのコラボだったり、ホロライブフェスといった全体の活動にも参加していければ」と明かした。

昨年はデビュー以来の夢だった日本武道館公演を実現。現在は東京ドーム公演を目標に掲げている。事務所設立も東京ドーム公演の実現に向けた一環だといい「スピーディーにやっていくというのが大事だと思う。どういうグッズをファンのみんなに出して、どういうメディアに出演するのか、試行錯誤してやっていくので期待していてほしいです」と呼び掛けていた。

◆星街 すいせい（ほしまち・すいせい）２０１８年３月２２日、デビュー。１９年、ＶＴｕｂｅｒ事務所「ホロライブプロダクション」に所属。２１年６月、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル登録者数が１００万人を突破。２５年、世界的経済誌「Ｆｏｒｂｅｓ ＪＡＰＡＮ」の「世界を変える３０歳未満３０人」に選出。愛称・すいちゃん。