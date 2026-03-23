２３日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、大阪市中心部に２２日から若い雄のシカ１頭が現れ、市側は餌付けをしないよう呼びかけ。約３０キロ離れた奈良公園から来たのではないかという説もあることを報じた。

コメンテーターで出演の元財務官僚で国際弁護士の山口真由氏は「シカは特定鳥獣になると思うので計画を立てていれば、個体を管理する、駆除することができると思うんですけど、今の段階で大阪の区とかの計画を見る限り、有害鳥獣として害を与える恐れがありますと申請しない限り、ちょっと駆除できるのかな？と思って」とまずコメント。

「私が市とか府の担当者だとすると『奈良県、どうしてくれんの？』と言うか…。行くも地獄、退くも地獄というか」と私見を述べると「駆除したら駆除したで、こんなにかわいいシカなのにってなるじゃないですか？ で、それだからって放置しておいて事故があったら、放置した行政の責任は？ってなるじゃないですか」と口に。

「私が大阪の担当者だったら、奈良市の特定の保護区画以外は管理の計画が出ているので、奈良の行政区域まで、これ（シカ）を送り届けて、後は奈良でやってくださいって言いたくなっちゃうんですけど、難しいんですかね」と話していた。