新しい学校のリーダーズ・KANON、ノースリ姿で雰囲気一変 ハワイショットに反響「大人っぽくて素敵」「横顔綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/23】新しい学校のリーダーズのKANONが3月22日、自身のInstagramを更新。ハワイ満喫ショットを公開し、話題を集めている。
【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「雰囲気違ってドキッとする」素肌輝くノースリ姿
KANONは「Hawaii〜」と書き出して、ハワイ旅行中のプライベートショットを複数枚投稿。ビーチを背景に色白な引き締まった肩のラインが際立つ黒のノースリーブトップスにサングラス、まとめ髪というシンプルなスタイルで海を見つめている横顔を公開している。
また「白と黒な、のえちゃんと私 ひょっこりお顔でてきた瞬間の動画」と続けて、一緒に旅行したと思われる白い服装のFRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルと黒い服装のKANONが海沿いに並んで立つ様子や、海から顔をだす動物の動画なども披露している。
この投稿には「雰囲気違ってドキッとする」「大人っぽくて素敵」「横顔綺麗」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】新しい学校のリーダーズメンバー「雰囲気違ってドキッとする」素肌輝くノースリ姿
◆新しい学校のリーダーズKANON、ハワイでのノースリーブ姿公開
KANONは「Hawaii〜」と書き出して、ハワイ旅行中のプライベートショットを複数枚投稿。ビーチを背景に色白な引き締まった肩のラインが際立つ黒のノースリーブトップスにサングラス、まとめ髪というシンプルなスタイルで海を見つめている横顔を公開している。
◆新しい学校のリーダーズKANONの投稿に反響
この投稿には「雰囲気違ってドキッとする」「大人っぽくて素敵」「横顔綺麗」「絵になる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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