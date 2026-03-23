ドジャースは22日（日本時間23日）、金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）の3A降格を発表。2年連続マイナーで開幕を迎えることとなり、韓国メディアは不満を募らせている。

ドジャースの内野はエドマンがオフに右足首の手術を受けたため、開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることが決まっており、二塁が「空き枠」になっていたことから、キム・ヘソンやフリーランドが「開幕二塁」の座を目指し、アピールを続けていた。

キム・ヘソンはWBCに韓国代表として出場し、一時チームを離脱していたため、今春のオープン戦は9試合の出場にとどまっているものの27打数11安打の打率・407、5盗塁だった。一方、フリーランドは18試合で43打数5安打の打率・116、1本塁打、7打点。成績だけを見るとキム・ヘソンの方が数字を残している。

今回のキム・ヘソンのマイナー降格、フリーランドのメジャー生き残りについて、ロバーツ監督は「非常に難しい決断だった」としながらも「今回の判断は、週6日プレーして打席数を積むこと、そして複数ポジションを守る機会を得ることが理由」とチームから離脱していた期間があることから、マイナーで実戦数を増やして欲しい思いもあったと説明した。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」は「金慧成が3Aに行くことは納得できるとしても、金慧成に勝った相手がオープン戦1割台の打者であることは納得しがたい」と記した。

別の記事でも「原則も基準もない差別」「オープン戦での競争が全く無意味なものになってしまう。原則と基準のない人事だ」などと不満を募らせた。

「OSEN」も「金慧成のマイナー降格に『衝撃』…なぜ打率.407を降格させ、わずか.116の打者にMLBの機会を与えたのか」と見出しを付け、驚きを込めながらキム・ヘソンのマイナー降格を伝えた。