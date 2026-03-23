げんじぶ・長野凌大、囲碁映画に初主演 準備万端で撮影に臨むもまさかの「だいたい着ぐるみのシーンでした」

げんじぶ・長野凌大、囲碁映画に初主演 準備万端で撮影に臨むもまさかの「だいたい着ぐるみのシーンでした」