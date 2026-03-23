お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷(36)が、23日までに更新されたお笑いコンビ「さらば青春の光」のYouTubeに出演。借金1000万円の詳細について明かした。

栗谷は、昨年末に人生で初めてできた恋人と結婚していたことを公表。しかし、今月14日深夜放送のテレビ東京「ゴッドタン」に出演した際に1300万円の詐欺に遭い、借金が1000万円あることを告白していた。

「結婚もして、仕事も増えてちょっと調子に乗っていた」という栗谷。経緯について「今年2月に父親が死んだんです。3年前から余命宣告を受けていて、看取って。そのまま仕事に行って軽くスベって。家帰ったら、妻が泣いてまして。どうしたのって聞いたら詐欺に遭ったよって。だまされたと。でもだました方が悪いし、妻が凄い落ち込んでいるので、責められない。だからガーッと頭回して、全然大丈夫なフリしなきゃって思って。よっしゃ！面白いねって言ったんです。でも体が耐えきれなくて、その5分後くらいにゲボ吐いた」と明かした。

続けて「借金が全部で1000万円くらいあって。そのうちの600万円ぐらいが、金利がかかるところから借りての借金だった」と言及。それでも「事務所の先輩のカミナリのたくみさんが600万円を立て替えてくれて」と説明。お笑いコンビ「カミナリ」石田たくみが一部を立て替えてくれたとした。

そして「金利がかからない状態で、たくみさんに600万円と、そこまで金利がかからないところから400万円(借りている)」とし、石田に感謝していた。