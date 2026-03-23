モン・ズーイー主演の新ドラマ発表、男性主人公にNCT127＆WayVのウィンウィン起用か

中国の女優モン・ズーイー（孟子義）の新たな主演ドラマのタイトルが明らかになり、男性主人公のキャスティングにも注目が集まっている。

モン・ズーイーは2024年の時代劇ドラマ「九重紫」でブレーク後、ホー・ユー（何与）と共演の「百花殺」、リー・ユンルイ（李繇鋭）と再共演を果たした「尚公主」、さらにワン・ホーディー（王鶴棣）と共演する現在撮影中の「将門独后」と、休む間もなく作品に出演し続けている。さらに、このほど開催された第30回「香港フィルマート（香港国際映視展）」で、最新主演作となる時代劇ドラマ「一手摘星一手捶地」のタイトルがサプライズ発表された。

「一手摘星一手捶地」は同名小説を原作とし、何者かの策略によって記憶を失い、民間に流れ着いた監国の公主の蕭其棠（モン・ズーイー）が主人公。同作はモン・ズーイーがブレークする以前から起用を決めており、ブレークを挟んで2年にわたり撮影スケジュールを延期した上で、ようやく始動にこぎ着けたという。

男性主人公のキャスティングは明らかになっていないが、韓国の人気グループNCT127のメンバーで、中国ユニットWayVとしても活動するウィンウィン（ドン・スーチョン/董思成）の名前が浮上。モン・ズーイーと同じ事務所に所属するため、起用の可能性が高いとされる。また、「墨雨雲間〜美しき復讐〜」などで知られるワン・シンユエ（王星越）の名前も候補として挙がっており、今後の公式発表に関心が集まっている。（Mathilda）