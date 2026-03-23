「パリSGに０−10でやられる」日本代表アタッカーを擁する“12位”に敗戦…今季10敗目のプレミア王者をOBが辛辣批判「ひどかった」
３月21日のプレミアリーグ第31節で、遠藤航が所属する５位のリバプールは三笘薫を擁する12位のブライトンに１−２で敗れた。
前半に先制を許したリバプールは、一度は追いついてハーフタイムを迎えたものの、後半に追加点を献上。昨季王者はこれで今季のリーグ戦10敗目だ。
アルネ・スロット監督が就任して１年目だった昨季、プレミア優勝を飾ったリバプールだが、今季は開幕直後の連勝が止まって以降に苦戦を続けている。
欧州の舞台では、チャンピオンズリーグのラウンド16でガラタサライをホームで４−０と撃破。逆転でベスト８進出を果たしたところ。だが、リーグ戦で再び黒星を喫し、英公共放送『BBC』によると、元プレミアリーガーのロバート・グリーンは「リバプールにとって後退」と述べた。
「とにかくこのチームから何を得られるのかが分からない。チームの背骨がない。『何が起きているんだ？』と見まわしている。答えを見つけられていない」
欧州最高峰の舞台では、準々決勝で昨季覇者のパリ・サンジェルマンと対戦する。OBのスティーブン・ウォーノックは「パリであのような試合をすれば、０−10とされるかもしれない」と懸念を示した。
「今日のリバプールはそれほどひどかった。ブライトンは決定力がなかったが、パリSGは決めてくる。リバプールはとても、とても心配だ」
昨季の快挙に加え、夏の大型補強もあり、大きく期待されていたリバプール。それだけに、現状には不満と批判が少なくない。インターナショナルウィークをはさむことで、スロットは事態を好転させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本は狂っている」土曜夜、侍ジャパン日韓戦勝利の裏で…日本サッカーの“衝撃結果”に海外驚愕！相手の監督は「泣き崩れた」
前半に先制を許したリバプールは、一度は追いついてハーフタイムを迎えたものの、後半に追加点を献上。昨季王者はこれで今季のリーグ戦10敗目だ。
アルネ・スロット監督が就任して１年目だった昨季、プレミア優勝を飾ったリバプールだが、今季は開幕直後の連勝が止まって以降に苦戦を続けている。
「とにかくこのチームから何を得られるのかが分からない。チームの背骨がない。『何が起きているんだ？』と見まわしている。答えを見つけられていない」
欧州最高峰の舞台では、準々決勝で昨季覇者のパリ・サンジェルマンと対戦する。OBのスティーブン・ウォーノックは「パリであのような試合をすれば、０−10とされるかもしれない」と懸念を示した。
「今日のリバプールはそれほどひどかった。ブライトンは決定力がなかったが、パリSGは決めてくる。リバプールはとても、とても心配だ」
昨季の快挙に加え、夏の大型補強もあり、大きく期待されていたリバプール。それだけに、現状には不満と批判が少なくない。インターナショナルウィークをはさむことで、スロットは事態を好転させられるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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