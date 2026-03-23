元サッカー日本代表の中田英寿氏（49）が、23日までに自身のインスタグラムを更新。意外な注目を集めた。

中田氏は「日本の「本物」を巡る｜神奈川編」と題して、インスタグラムを更新。「神奈川県大磯町に工房を構える竹工芸家・藤塚松星さん。花籠や茶道具を中心に、竹を細く割り精緻に編み上げる伝統技術をもとに制作する。2023年には重要無形文化財保持者（人間国宝）に認定された。凛とした佇まいの中に、静かな緊張感が宿る」とつづった。

人間国宝・藤塚松星さんの工房を訪ね、竹細工の技に触れる一幕。実際に中田氏が竹を削る様子や、藤塚さんからレクチャーを受ける場面などを写真で紹介したが、ファンの“視線”は意外なところに向いた。

それは中田氏の腕。半袖姿で作業をする腕は筋肉が盛り上がり、自然と視線が向いてしまうものだった。

投稿には「ヒデさん、腕の筋肉がモリモリしてカッコいいです！」「ヒデさんの腕にしか目がいかない 相変わらず素敵です」「風情があります」「たくましい腕もまたすごい」「カッコイイ 素敵」などの声が集まった。

中田氏は現役時代からストイックな性格で有名だったが、アラフィフになっても筋骨隆々な姿にファンも目を奪われていた。