プロ雀士にしてモデル、タレントなどマルチに活躍する岡田紗佳（32）が22日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（深夜1時55分）に出演。結婚について占われた。

占い師のシウマ氏から「自分が目をかけなきゃいけないとか、自分がしっかりしなきゃいけないって相手を引き寄せるとか、そういう人を好きになってしまうっていうのがあって。甘やかすみたいなことが起こる」と占われ、岡田もそれを認めた。

「男なんですよ多分私。やってあげたい。しっかりした人を好きにならないんだと思います」と答え、シウマ氏に「好きになれない」と共感された。

岡田は「しっかりした人だと興味持てない」と語った。

シウマ氏に「頭良くて、インドアで、色白い人の方がいいでしょう」と占われると、「ええええ！！なんで知ってるんですか」と驚いた。

さらに「岡田さんは結婚を諦めている」と占われ「諦め気味ですね。結婚っていうものにとらわれていない。どうせ紙切れなんで。一緒にいる人がいればいいなって」と答えた。

シウマ氏から「27歳で諦めてるんだよな」と伝えられると「本当に諦めちゃいました」と同意し「そうなんですよ。結婚しようとした人がいたんですよ。『結婚前提でお付き合いしてます』って発表してたんですけど、その人と別れて『もういいや』ってなった」と告白した。

「調べればすぐ出てくる」と話すと、共演した中川安奈は「あとで調べよ」と語った。