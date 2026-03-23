大相撲春場所で23年九州場所以来14場所ぶり3度目の優勝を果たし、大関復帰が確実の関脇・霧島（29＝音羽山部屋）が23日、大阪府堺市の同部屋で一夜明け会見を行った。

春場所千秋楽から一夜。この日の午前2時頃に就寝し、起床は同8時半だったという。笑顔を見せるなど終始、リラックスした表情で「やっと千秋楽が終わったって感じ。もう体が、あちこち痛い。全然気にしていない」と話した。14場所ぶりの賜杯に反響も大きく、「最初は親から、そして家族から数え切れないぐらいいっぱい来た。今でも来ている」。柔道関係者らからも連絡があったという。

6歳の長女アヤゴーちゃんから“痛い”言葉をかけられていたことも明かした。「横綱・大の里に勝つ技はないの？」。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）とは過去10戦全敗と合口が悪く、春場所では途中休場のため対戦しなかった。「格好いいパパを見ているんじゃないですか。ちょっと悔しかった。娘に負けるところは見せたくない」と闘志を燃やした。

25日の夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）番付編成会議と理事会を経て、12場所ぶりの大関復帰が正式に決まる。同日に控える伝達式での口上については「今のところ考えていない。これから。まだ時間あるし、親方と相談して決めていく」と話した。目指すは先代師匠の陸奥親方（元大関・霧島）のような大関。「先代みたいに格好いい大関になりたい」と力を込めた。