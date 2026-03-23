国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長＝23日/Lukas Coch/AAP/Reuters

（CNN）国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は23日、現在のエネルギー危機は「非常に深刻」であり、世界経済は「極めて大きな脅威」に直面していると述べた。

ビロル氏によると、状況は1973年と79年に起きた2度の石油危機（オイルショック）や、ロシアのウクライナ侵攻後のガス市場の混乱よりも深刻だという。石油危機では、世界で1日あたり約1000万バレルの石油が失われた。

ビロル氏は全豪記者協会で、「石油や天然ガスだけでなく、石油化学製品や肥料、硫黄、ヘリウムなど、世界経済の重要な動脈ともいえる物資の貿易も全て途絶えており、世界経済に深刻な影響を及ぼすだろう」と述べた。

ビロル氏によれば、アジアは今回の危機の最前線にあるという。イランが事実上封鎖している重要な海上交通路であるホルムズ海峡への依存度が高いためだ。

ビロル氏は、「この問題に対する最も重要な解決策は、ホルムズ海峡の貿易を再開することだ」と語った。

ビロル氏は、石油生産を増やし、世界市場に供給するため、カナダやメキシコを含む各国と協議していると明らかにした。

ビロル氏は「われわれには備蓄があり、精製施設を持つ多くの国々に対し、通常よりも速い対応を取るよう促している」と述べた。

ビロル氏は、イランのミサイル攻撃によって、カタールの液化天然ガス（LNG）輸出が止まっていると指摘した。オーストラリアがその不足分を埋めることができるかもしれないが、単独では無理だとした。

ビロル氏は、「オーストラリアだけで中東からのLNG供給不足の全てを補うことはできない。ただ、オーストラリアやそのほかの地域から新たなLNG施設が市場に加わることになるだろう」と述べた。

IEAは市場安定化のため、過去最大規模となる4億バレルの石油備蓄の放出を決めた。ビロル氏は、IEAが世界各国の政府と協議しており、必要であれば追加放出もありうるとの認識を示した。

ビロル氏は、必要なら市場にさらに多くの石油を投入できるとしつつ、備蓄放出は市場を安心させる助けにはなるが解決策ではなく、痛みと経済への打撃を和らげるだけだと語った。

ビロル氏によると、地域では9カ国にまたがる少なくとも44のエネルギー関連施設に深刻または極めて深刻な被害が出ている。ビロル氏は、エネルギー節約のために配給制や新型コロナウイルス時のような措置がしばらく必要になる可能性があり、より貧しい国ほど大きな打撃を受けるだろうと述べた。