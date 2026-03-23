ギタリスト布袋寅泰（64）が23日、インスタグラムを更新。メジャーデビュー25周年を迎えたヒップホップグループRIP SLYMEを祝福した。

布袋は22日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで行われたRIP SLYMEの活動休止前ラストライブ「RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE − Final Three Nights −」最終日公演にサプライズで登場。06年リリースのコラボ楽曲「FUNKASTIC BATTLE」でライブを盛り上げた。

メンバーらと舞台裏で撮した写真をアップし、「昨年、メンバーから『布袋さんのギター演奏とともに、RIP SLYMEの25周年の集大成＆活動休止前ラストステージを盛り上げられたら嬉しいです！』との心のこもった手紙が届き、『断る理由はひとつもない』と、もちろん快諾。この日のセッションを楽しみにしていました」と経緯を説明した。

「FUNKASTICー」のでコラボ以来、親交は深まり、「あれから20年。大人になった悪ガキたちと、再びステージの上で一人ひとりと目を合わせながら音を重ねた瞬間は、キラキラと輝いていて、僕の胸を熱くしてくれました」としみじみ。「彼らに、あえて『おめでとう』と言いたい。ここからまた、新たなスタートが切れるのだから」と門出を祝福し、「楽しかったね。昨日のステージを、僕はずっと忘れない。ありがとう」とメッセージをつづった。