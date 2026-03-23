サッカーの女子アジア杯で2大会ぶり3度目の優勝を飾った日本代表「なでしこジャパン」のニルス・ニールセン監督（54）と佐々木則夫女子委員長（67）が23日、都内で優勝報告会見を行った。

日本と開催国オーストラリアと戦った21日の決勝は、大会歴代最多の7万4397人の観衆を記録するなど大盛況。ニールセン監督は「ホスト国であるオーストラリアに非常に素晴らしい大会運営をしていただいた」と感謝を語り、佐々木委員長も「あれだけの女子サッカーの応援というのは驚くばかり」と振り返った。

一方で、日本国内では過去には放送されていた地上波中継がなく、盛り上がりは限定的なものとなった。その“温度差”について問われた指揮官は、会見に出席した報道陣に向けて「どうしても他のスポーツとの競争があると思うが、もう少し注目してもらえたら。自分たちもいいプレーをして、より価値を上げていくので後悔はしないと思う」と露出アップをお願い。

「自分たちも最大限、魅力あるものを届けたいと思ってやっている。もう少しメディアの注目を集められるように、より魅力的なサッカーをしていかなければいけない。現実を見て、できることをやっていきたい」とピッチ内から取り組んでいく考えを示した。