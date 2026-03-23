「ボートレース記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

尼崎ボートでは昨年４月から使用されてきたボートとエンジンは３月いっぱいで使い納めとなる。年度替わりとなる４月１７日の一般戦からは新しいボートとエンジンによってレースが行われる。

残り２節の結果は出ていないが、ここまでの１年間を振り返ってみたい。年間を通してエンジン台帳なるノートをつくり、エンジンと乗り手、成績などを毎節、記してきたが、ぱらぱらとめくると、面白いデータが出てきた。

優勝戦の結果を眺めて見て思う。何と１号艇が強いことかと。３月のＧ１・周年記念では３号艇の茅原悠紀（岡山）が３コースからのまくり差しで勝利したが、そのＧ１戦を含め、そこまでの全３３節で１号艇の勝利は何回あったでしょうか？正解は２５回、うち逃げが２４回で、抜きが１回だった。

全国２４場ではインが強いとされている尼崎だが、それでも約７６％の１着率は相当高い。ボートレースオフィシャルサイトにある２月２８日までのここ３カ月間の１コースの１着率は６１・８パーセントだけに、優勝戦はそれだけ１号艇に信頼が置けるということになる。

もちろんボートレースファンならそんな知識は織り込み済みだろう。だから１号艇が２着以下に敗れると配当が跳ね上がる。万舟券決着も３回飛び出しているのだが、１号艇はというと年間通して１度も舟券圏内を外していない。３３節のうち１着が２５回、２着６回、３着２回という結果になっている。つまりここまでの優勝戦は１号艇を外していては舟券は当たらなかったことになる。

儲けるという字は信じるに者と書く。データ通りに１号艇から予想を組み立てるか、あえて１号艇を外して大穴を狙うか、気温も上がってきて穴気配も漂う残り２節、尼崎の優勝戦に注目してもらいたい。（尼崎ボート担当・中村博格）