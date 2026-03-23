横浜EXのボイドは得点部門で驚異の平均28.5点

3月20日から22日にかけて、『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第26節が全国各地で開催。プレーオフ出場権を争う熱戦が繰り広げられる中、各スタッツリーダーたちがその実力を発揮した。

得点ランキング首位は横浜エクセレンスのトレイ・ボイドで、今節もベンチスタートながらその高い得点能力を見せつけた。GAME1では38得点、GAME2でも34得点と2戦合計72得点を奪うも2連敗となっている。同ランキング2位には西地区首位の神戸ストークスのヨーリ・チャイルズが平均21.3得点でランクインし、青森ワッツとのGAME1では24得点10リバウンド10アシストでトリプルダブルを達成する活躍を見せた。

アシスト部門首位の熊本ヴォルターズのベテランポイントガード石川海斗は、今節GAME1とGAME2で8アシストを記録。1試合平均6.3アシストをマークし依然として首位に立っている。同ランキング2位には岩手ビッグブルズの山際爽吾が平均5.5アシストをマークし、東地区首位の信州ブレイブウォリアーズでは、土家大輝がランキング6位の平均4.9アシストを記録しており、同地区2位の福島ファイヤーボンズと3ゲーム差を付けている。

リバウンド部門では、得点ランキングでも2位にランクインしたチャイルズが平均11.1リバウンドで首位に立っている。今節では青森相手にトリプルダブルを達成し、地区優勝へのマジック「1」にまで迫っている。2位の青森のマックス・ヒサタケは3月16日付けでB1のレバンガ北海道に期限付き移籍したため、首位のチャイルズは独走状態になっている。

スティール部門は2選手の順位争いが白熱していたが、2位のヒサタケが北海道に移籍したため、首位の福島ファイヤーボンズのケニー・マニゴールトは独走状態となった。今節でもマニゴールトは合計6スティールを記録し、平均2.6スティールとなっている。現在B2得点ランキング独走中の横浜EXのボイドは、平均1.7本でスティール部門でも3位と上位にランクインしている。

ブロック部門1位は鹿児島レブナイズのジョシュ・シャーマで、1試合平均1.7ブロックを記録。昨シーズン鹿児島に在籍し、B2ブロック王となった愛媛オレンジバイキングスのマット・ハームスは、平均1.4ブロックで2位につけている。2年連続で鹿児島からブロック王が誕生するか、はたまたハームスが追い上げ2連覇となるか注目だ。

3ポイント成功率で1位に立つのは信州のマイク・ダウム。平均41.8パーセントの高確率で射抜き、今節では14本中4本をヒットさせた。さらに3位には信州の土家がつけ、9位にはアキ・チェンバースがランクイン。チーム全体でも平均35.3パーセントとB2リーグでリーグ首位の確率を誇っている。

シーズン終盤戦に向けてそれぞれの試合が白熱する中、各部門のスタッツリーダーズの活躍から目が離せない。

第26節終了時点のスタッツリーダーズ一覧は以下の通り。

■B2スタッツリーダーズ



【得点】



1位 28.5 トレイ・ボイド（横浜EX）



2位 21.3 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



3位 20.8 クレイ・マウンス（岩手）



4位 18.4 マイク・ダウム（信州）



5位 18.0 シャキール・ハインズ（愛媛）

【アシスト】



1位 6.3 石川海斗（熊本）



2位 5.5 山際爽吾（岩手）



3位 5.4 寺園脩斗（神戸）



4位 5.3 ケニー・マニゴールト（福島）



5位 5.2 藤澤尚之（福井）

【リバウンド】



1位 11.1 ヨーリ・チャイルズ（神戸）



2位 10.9 マックス・ヒサタケ（青森からB1北海道に移籍）



3位 10.7 パブロ・アギラール（福岡）



4位 10.6 ミッチェル・ライトフット（熊本からB1長崎へ移籍）



5位 10.1 ジャック・ナンジ（福島）

【スティール】



1位 2.6 ケニー・マニゴールト（福島）



2位 2.5 マックス・ヒサタケ（青森からB1北海道に移籍）



3位 1.7（1.71）トレイ・ボイド（横浜EX）



4位 1.7（1.65）マイケル・パーカー（愛媛）



5位 1.6 アンソニー・ゲインズ・ジュニア（鹿児島）

【ブロック】



1位 1.7 ジョシュ・シャーマ（鹿児島）



2位 1.4 マット・ハームス（愛媛）



3位 1.2（1.22）ミッチェル・ライトフット（熊本からB1長崎へ移籍）



4位 1.2（1.21）ナイジェル・スパイクス（奈良）



5位 1.1 ウェイン・マーシャル（信州）

【3ポイント成功率】



1位 41.8％ マイク・ダウム（信州）



2位 41.7％ パトリック・ガードナー（福島）



3位 41.0％ 土家大輝（信州）



4位 38.5％ 寺嶋恭之介（青森）



5位 38.4％ 兒玉貴通（鹿児島）

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