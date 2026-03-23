２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５７銭前後と前週１９日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円０５銭前後と同１円７０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５９円１０銭前後で推移していたが、午後０時１０分過ぎには１５９円６１銭前後まで上昇した。トランプ米大統領は２１日に「イランが４８時間以内にホルムズ海峡を開放しなければエネルギー施設を標的に攻撃を始める」とＳＮＳで表明。これにイラン革命防衛隊が反発するなか、米原油先物相場は日本時間２３日の時間外取引でＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）価格が一時、１０１．５ドルと１００ドルを超えて上昇した。原油価格の上昇は日本の貿易赤字拡大要因となるとの見方から円売りが優勢となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５３４ドル前後と同０．００８０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS