芸歴31年にして、神木隆之介がはじめて「月9」に登場するらしい。この4月より放送がスタートする、北村匠海が主演の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）でだ。

参考：神木隆之介、『サバ缶、宇宙へ行く』で北村匠海と初共演 「楽しみで仕方ありません」

ありとあらゆる作品に出演し、多種多様なキャラクターに挑んできた神木に、まだ「はじめて」があったとは。しかもなんと、主演の北村との共演も「はじめて」である。本作では神木のどのような新たな一面を見ることができるのだろうか。

この『サバ缶、宇宙へ行く』とは、教師と高校生がともに力を合わせ、“宇宙食開発”という壮大な夢に挑戦するさまを描くもの。主演の北村が新米高校教師の朝野峻一を演じ、出口夏希や黒崎煌代といった新世代の若手実力派が生徒役に名を連ねている。夢を追う者たちの姿を照らす、新たな学園ドラマだ。

そんな本作で30代にしてベテランの神木が演じるのは、JAXA職員の木島真というキャラクターである。小学生の頃から「宇宙飛行士になりたい」という夢を抱き続け、JAXAに就職。宇宙飛行士候補選考にエントリーするものの落選し、望んでもいない宇宙食開発担当に異動を命じられてしまうことに。やがて朝野先生や生徒たちと向き合っていくことになるようだが、彼はストイックで、自分にも他人にも厳しい完璧主義者。であるがゆえに、周囲からは気難しい性格だと思われがちな人物らしい。これは神木が演じてきたものの中でも、かなりクセの強いキャラクターなのではないだろうか。

番組公式サイト上にて神木は、「一見クールで理論的なキャラクターに見えるのですが、実は一番と言っていいほど心の中では熱く青く燃え上がる炎を宿していて、情熱を持っている人物です」と、この木島真というキャラクターについて語っている。クールで理論的な性格というのは、情熱的な性格とは対照的なものとされる。相反するこのふたつの性質を神木がどう表現するのかが、ドラマには大きく影響してきそうである。

神木が演じる情熱的なキャラクターといえば、朝ドラ『らんまん』（2023年度前期／NHK総合）の槙野万太郎をすぐさま思い出す。彼は非常に知的ではあるが、決して理論的というわけではなく、好奇心をはじめとするポジティブな感情が前に出るキャラクターだった。夢を追う彼の表情がパァッと明るくなり、声が弾むたび、テレビの前の私たちの気持ちも高揚したものだ。タイプは異なれど、木島もまた夢追い人。教師と生徒たちの奮闘だけでなく、これを体現する神木から目が離せなくなりそうだ。

さて、冒頭で触れたように、神木と北村が共演するのはこれが初。北村もまた幼少期より俳優活動を展開してきた存在だが、芸歴31年の神木はさらにその先輩だ。同僚役ではなく、外部の人間としてプロジェクトに参加する役どころを彼が務めるのも、本作の大きなポイント。演技のかけ合いの中で、神木がどのように北村に刺激を与え、彼らがどんな化学反応を起こすのか。これがふたりの初共演において最大の注目ポイントになりそうである。

先述したように本作は「学園ドラマ」だ。となれば、“群像劇”のかたちをとった物語が展開していくことになるはず。神木が出演した群像劇だと、『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（2025年／フジテレビ系）が記憶に新しい。神木は個性派揃いの座組の中で助演のポジションに徹しつつ、主演の菅田将暉に刺激を与え、物語の展開に起伏を生み出し続けた。今作の木島は個性的なキャラクターだから、もう少し前に出る役どころだとは思うが、神木に求められている役割として、近いものがあるのではないだろうか。いくつかの「はじめて」の中にも、神木の経験の豊かさがあらわれるに違いない。

参照※https://realsound.jp/movie/2026/03/post-2341943.html（文＝折田侑駿）