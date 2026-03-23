イラク代表は22日、北中米ワールドカップ大陸間プレーオフが行われるメキシコに到着したことを報告した。



イラクは隣国のイランがイスラエルとアメリカから攻撃を受けたことなどの影響で空域が封鎖され、出国できない懸念が生じていた。当初はグラハム・アーノルド監督が大陸間POの延期を求めるなどしていたが、国際サッカー連盟(FIFA)などの協力も受けながらチャーター機で無事に出国できた模様。代表チームの公式SNSではメキシコに到着した様子の動画も公開されている。



1986年大会以来の出場を目指すイラクは、3月31日にメキシコでボリビア対スリナムの勝者と対戦する。