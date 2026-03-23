白石麻衣のSTAFF公式Xが更新され、白石のコスプレ姿のショットを公開した。

■『チェンソーマン』の人気キャラクター“マキマ”に変身した白石麻衣

【写真】赤髪が似合いすぎる！『チェンソーマン』人気キャラ“マキマ”に変身した白石麻衣

Xでは「my channel更新」と、白石の公式YouTubeチャンネルが更新されたことを報告。続けて「白石さんがハマっている、チェンソーマンのコスプレに挑戦してみました！」と綴り、人気マンガ『チェンソーマン』の主要キャラクターであるマキマに扮した姿を披露した。特徴的な赤髪姿でミステリアスな雰囲気を纏いつつ、両手で頬を押さえたおちゃめなポージングで白石らしいキュートな魅力を放った。

SNSでは「めちゃくちゃ可愛い」「コスプレ待ってました！」「まいやんのマキマさん可愛さエグい」「めっちゃ似合ってる」と絶賛するファンの声が溢れていた。

■公式YouTubeチャンネルの2026年初投稿は初のコスプレ企画

白石の公式YouTubeチャンネル『my channel』も更新。ベースメイクだけのほぼすっぴんからのメイク状態から、コスプレが完成するまでのプロセスが公開された。

2026年最初の投稿となる本動画は、初のコスプレ企画。ジップアップパーカー姿で登場した白石は、テンション高めに「初めてのコスプレ企画でーす！」と企画の趣旨を説明。続けて「私が絶賛今、ダダハマりしている『チェンソーマン』のコスプレを3人でやっていきます」と、白石の他に女性スタッフふたり（マネージャー＆ヘアメイク）も一緒にコスプレすることを明かした。

ピンで髪を留めた姿で「私は、今日は、マキマさんに変身させていただこうと思います」と宣言し、メイク開始。メイク中に展開されたトークでは、マネージャーから「推しキャラ」を聞かれるシーンも。白石は「推しは作らないようにしてるんですよ」と答え、過去に可愛いと思ったキャラが命を落とす展開が多かったことから「好きになっちゃダメなんだなって思った」と独自の切実な理由を吐露した。

メイク完了後、赤髪のウィッグを装着して細部まで調整し、“マキマ”が完成。「カラコンも入れてます。第1弾、マキマさんでした」と満足そうな表情を見せた。

動画の後半には、さらなるサプライズが用意された。ウィッグを付け替えて金髪ショート姿を披露したほか、ツノをつけて“パワー”にも変身。劇中で使用された「IRIS OUT」のアカペラバージョンを歌唱するシーンも。さらにエンディングでは、ポチタのかぶりものをつけたコスプレ姿も披露した。

SNSには「このまま実写化いけそうなレベル」「マキマさんコスめっちゃ似合ってる」「マジで支配されたい」といった様々な声が寄せられた。