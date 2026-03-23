大光 <3160> [東証Ｓ] が3月23日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比63.8％減の1億9500万円に大きく落ち込み、通期計画の8億2000万円に対する進捗率は23.8％にとどまり、5年平均の65.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.0倍の6億2500万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比67.5％減の7900万円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の1.3％→0.4％に悪化した。



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