アイザワ証券グループ <8708> [東証Ｐ] が3月23日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は117円(前期は96円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

株主還元方針2024年４月26日に公表しましたとおり、当社は、2025年３月期から2028年３月期までの間、配当（普通配当及び特別配当）と自己株式取得による株主還元を総額200億円以上実施することを方針としております。＜普通配当及び自己株式取得の方針＞当社は、株主の皆さまへの利益還元にあたり、安定的かつ高水準の利益還元を継続的に行うことに努め、連結ベースの総還元性向50％以上の還元を行うことを基本方針とし、配当は株主資本配当率（DOE）２％程度を上回ることを目標としております。※2025年３月期に自己株式の取得を実施しております。 （取得株数6,163,900株、取得価額の総額10,775,065,200円）＜特別配当の実施方針＞2025年３月期から2028年３月期までの間、１株当たり年間70円の特別配当を実施することを方針としております。上記方針に基づき、2026年３月期の期末配当金につきましては、１株当たり69円（普通配当34円、特別配当35円）とする予定です。

