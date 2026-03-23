ETF売買代金ランキング＝23日大引け
23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 227844 6.1 43980
２. <1321> 野村日経平均 50516 70.9 53530
３. <1357> 日経Ｄインバ 49387 27.6 5275
４. <1540> 純金信託 34059 151.6 20385
５. <1360> 日経ベア２ 24281 74.7 129.6
６. <1458> 楽天Ｗブル 17054 22.5 52320
７. <1579> 日経ブル２ 16362 6.1 474.4
８. <1542> 純銀信託 13632 95.0 28180
９. <1306> 野村東証指数 11858 41.3 3659
10. <1329> ｉＳ日経 11676 113.0 5323
11. <1671> ＷＴＩ原油 11030 -1.5 5306
12. <1326> ＳＰＤＲ 9890 188.8 62270
13. <1568> ＴＰＸブル 8309 187.3 732.5
14. <2036> 金先物Ｗブル 7947 151.5 168200
15. <1489> 日経高配５０ 6679 152.3 3001
16. <314A> ｉＳゴールド 6587 190.2 321.1
17. <1320> ｉＦ日経年１ 5915 93.4 53340
18. <1308> 上場東証指数 5343 311.6 3608
19. <2644> ＧＸ半導日株 4987 30.2 2980
20. <1328> 野村金連動 4884 227.1 16180
21. <1330> 上場日経平均 4193 2.3 53580
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 4047 153.1 357.8
23. <2038> 原油先Ｗブル 4047 -53.8 3231
24. <1398> ＳＭＤリート 3666 124.6 1956.5
25. <1459> 楽天Ｗベア 3506 18.6 213
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2722 242.0 2072.5
27. <200A> 野村日半導 2627 13.6 2974
28. <1615> 野村東証銀行 2543 33.4 551.5
29. <1356> ＴＰＸベア２ 2484 135.9 157.2
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2381 -7.1 67500
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 2002 66.1 12160
32. <1346> ＭＸ２２５ 2001 29.9 53410
33. <1655> ｉＳ米国株 1766 115.9 743.8
34. <2093> 上場米債０ラ 1734 196.9 5284
35. <1358> 上場日経２倍 1733 -2.6 84170
36. <1541> 純プラ信託 1687 76.6 8297
37. <2559> ＭＸ全世界株 1456 153.7 25470
38. <1580> 日経ベア 1454 161.0 1062.5
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1416 19.8 768.0
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1370 398.2 2080
41. <513A> ＧＸ防衛日株 1323 96.6 885
42. <1699> 野村原油 1279 -31.8 637.5
43. <1571> 日経インバ 1261 68.8 400
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1168 99.3 3700
45. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1129 168.2 51700
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 1108 94.0 1559
47. <425A> ＧＸ純金 1086 322.6 367.2
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1005 18.5 1052
49. <2516> 東証グロース 1001 1.4 557.9
50. <435A> ｉＦ日本配当 964 157.1 2299
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 227844 6.1 43980
２. <1321> 野村日経平均 50516 70.9 53530
３. <1357> 日経Ｄインバ 49387 27.6 5275
４. <1540> 純金信託 34059 151.6 20385
５. <1360> 日経ベア２ 24281 74.7 129.6
６. <1458> 楽天Ｗブル 17054 22.5 52320
７. <1579> 日経ブル２ 16362 6.1 474.4
８. <1542> 純銀信託 13632 95.0 28180
９. <1306> 野村東証指数 11858 41.3 3659
10. <1329> ｉＳ日経 11676 113.0 5323
11. <1671> ＷＴＩ原油 11030 -1.5 5306
12. <1326> ＳＰＤＲ 9890 188.8 62270
13. <1568> ＴＰＸブル 8309 187.3 732.5
14. <2036> 金先物Ｗブル 7947 151.5 168200
15. <1489> 日経高配５０ 6679 152.3 3001
16. <314A> ｉＳゴールド 6587 190.2 321.1
17. <1320> ｉＦ日経年１ 5915 93.4 53340
18. <1308> 上場東証指数 5343 311.6 3608
19. <2644> ＧＸ半導日株 4987 30.2 2980
20. <1328> 野村金連動 4884 227.1 16180
21. <1330> 上場日経平均 4193 2.3 53580
22. <1475> ｉＳＴＰＸ 4047 153.1 357.8
23. <2038> 原油先Ｗブル 4047 -53.8 3231
24. <1398> ＳＭＤリート 3666 124.6 1956.5
25. <1459> 楽天Ｗベア 3506 18.6 213
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2722 242.0 2072.5
27. <200A> 野村日半導 2627 13.6 2974
28. <1615> 野村東証銀行 2543 33.4 551.5
29. <1356> ＴＰＸベア２ 2484 135.9 157.2
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2381 -7.1 67500
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 2002 66.1 12160
32. <1346> ＭＸ２２５ 2001 29.9 53410
33. <1655> ｉＳ米国株 1766 115.9 743.8
34. <2093> 上場米債０ラ 1734 196.9 5284
35. <1358> 上場日経２倍 1733 -2.6 84170
36. <1541> 純プラ信託 1687 76.6 8297
37. <2559> ＭＸ全世界株 1456 153.7 25470
38. <1580> 日経ベア 1454 161.0 1062.5
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1416 19.8 768.0
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1370 398.2 2080
41. <513A> ＧＸ防衛日株 1323 96.6 885
42. <1699> 野村原油 1279 -31.8 637.5
43. <1571> 日経インバ 1261 68.8 400
44. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1168 99.3 3700
45. <1369> Ｏｎｅ２２５ 1129 168.2 51700
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金 1108 94.0 1559
47. <425A> ＧＸ純金 1086 322.6 367.2
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1005 18.5 1052
49. <2516> 東証グロース 1001 1.4 557.9
50. <435A> ｉＦ日本配当 964 157.1 2299
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース