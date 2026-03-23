　23日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　227844　　　 6.1　　　 43980
２. <1321> 野村日経平均　　 50516　　　70.9　　　 53530
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 49387　　　27.6　　　　5275
４. <1540> 純金信託　　　　 34059　　 151.6　　　 20385
５. <1360> 日経ベア２　　　 24281　　　74.7　　　 129.6
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17054　　　22.5　　　 52320
７. <1579> 日経ブル２　　　 16362　　　 6.1　　　 474.4
８. <1542> 純銀信託　　　　 13632　　　95.0　　　 28180
９. <1306> 野村東証指数　　 11858　　　41.3　　　　3659
10. <1329> ｉＳ日経　　　　 11676　　 113.0　　　　5323
11. <1671> ＷＴＩ原油　　　 11030　　　-1.5　　　　5306
12. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　9890　　 188.8　　　 62270
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　8309　　 187.3　　　 732.5
14. <2036> 金先物Ｗブル　　　7947　　 151.5　　　168200
15. <1489> 日経高配５０　　　6679　　 152.3　　　　3001
16. <314A> ｉＳゴールド　　　6587　　 190.2　　　 321.1
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　5915　　　93.4　　　 53340
18. <1308> 上場東証指数　　　5343　　 311.6　　　　3608
19. <2644> ＧＸ半導日株　　　4987　　　30.2　　　　2980
20. <1328> 野村金連動　　　　4884　　 227.1　　　 16180
21. <1330> 上場日経平均　　　4193　　　 2.3　　　 53580
22. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4047　　 153.1　　　 357.8
23. <2038> 原油先Ｗブル　　　4047　　 -53.8　　　　3231
24. <1398> ＳＭＤリート　　　3666　　 124.6　　　1956.5
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3506　　　18.6　　　　 213
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2722　　 242.0　　　2072.5
27. <200A> 野村日半導　　　　2627　　　13.6　　　　2974
28. <1615> 野村東証銀行　　　2543　　　33.4　　　 551.5
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　2484　　 135.9　　　 157.2
30. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2381　　　-7.1　　　 67500
31. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　2002　　　66.1　　　 12160
32. <1346> ＭＸ２２５　　　　2001　　　29.9　　　 53410
33. <1655> ｉＳ米国株　　　　1766　　 115.9　　　 743.8
34. <2093> 上場米債０ラ　　　1734　　 196.9　　　　5284
35. <1358> 上場日経２倍　　　1733　　　-2.6　　　 84170
36. <1541> 純プラ信託　　　　1687　　　76.6　　　　8297
37. <2559> ＭＸ全世界株　　　1456　　 153.7　　　 25470
38. <1580> 日経ベア　　　　　1454　　 161.0　　　1062.5
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1416　　　19.8　　　 768.0
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1370　　 398.2　　　　2080
41. <513A> ＧＸ防衛日株　　　1323　　　96.6　　　　 885
42. <1699> 野村原油　　　　　1279　　 -31.8　　　 637.5
43. <1571> 日経インバ　　　　1261　　　68.8　　　　 400
44. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1168　　　99.3　　　　3700
45. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　1129　　 168.2　　　 51700
46. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　1108　　　94.0　　　　1559
47. <425A> ＧＸ純金　　　　　1086　　 322.6　　　 367.2
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1005　　　18.5　　　　1052
49. <2516> 東証グロース　　　1001　　　 1.4　　　 557.9
50. <435A> ｉＦ日本配当　　　 964　　 157.1　　　　2299
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース