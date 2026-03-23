23日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数66、値下がり銘柄数527と、値下がりが優勢だった。



個別ではシンカ<149A>、イメージ情報開発<3803>、ステラファーマ<4888>、アスタリスク<6522>、ピアズ<7066>がストップ高。インフォメティス<281A>は一時ストップ高と値を飛ばした。アミタホールディングス<2195>、リファインバースグループ<7375>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アイズ<5242>、ジェイック<7073>は値上がり率上位に買われた。



一方、ソフトフロントホールディングス<2321>、スマサポ<9342>がストップ安。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>は一時ストップ安と急落した。ＪＳＨ<150A>、ダイブ<151A>、インテグループ<192A>、ＭＦＳ<196A>、キッズスター<248A>など69銘柄は昨年来安値を更新。ＥｄｕＬａｂ<4427>、ブレインズテクノロジー<4075>、ＱＤレーザ<6613>、グローム・ホールディングス<8938>、データセクション<3905>は値下がり率上位に売られた。



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