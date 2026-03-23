23日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前営業日比35.8％増の6316億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同20.5％増の4227億円だった。



個別ではＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> 、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> など9銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> 、ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、野村高利回りＪリート指数ＥＴＦ <459A> など40銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が14.26％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が6.18％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> が6.02％高、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が6.00％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が5.51％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は22.91％安、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は18.80％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は15.88％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は15.56％安、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> は13.96％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1857円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2278億4400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1696億1200万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が505億1600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が493億8700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が242億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が170億5400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が163億6200万円の売買代金となった。



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