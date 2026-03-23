3月22日、女優の広瀬アリスが自身のXを更新し、“推しの結婚” に関する意見を投稿した。しかし、過去の “恋愛歴” から、厳しい目を向けられているようだ。

広瀬は、18日のXで箸を手に持ち、目を見開いて驚いたような表情を浮かべ、左手を口に当てるような写真を投稿。《ねぇ待って！この辛そうなソースつけても食べれる！っていう画》とつづった。

「この写真から連想するイメージとして、一般のXユーザーから《推しの結婚が発表された。っていう顔》というコメントが寄せられました。

広瀬さんはこの投稿を引用し、《推しが結婚したら全力で涙流して喜ぶ。充実してるからこそ仕事面で頑張れて輝く訳で我らはその輝いてるところを全力で拝むし全力で推すの》と、自分が応援するタレントが結婚しても、喜んで受け入れるという “推しの結婚” に関する持論をつづったのです」（スポーツ紙記者）

この投稿では、《その輝いている部分以外の時も全て自分の都合の良いように自分の気分が悪くならないように生きてくれだなんてただの厄神。自分の推しは皆何はともあれ幸せであれ》と、推しの結婚に理解を示さないファンへの厳しい見解も示している。

ファンの心境について熱弁した広瀬だったが、Xでは

《少し前に赤西くんと撮られてましたが赤西くんを推してるひともいますよね。推し「側」と繋がることができてしまう女優さんに言われても…と思うのですが》

《誰かの推しと付き合ってた＆付き合ってる？人が言っても何言ってるんだ？って感じだと思う。あなたが言える事ではない》

《アイドルと恋愛しているサイドの人間がこのポストをするのは違うと思いますし、推しが結婚してショックを受けているファンサイドに向かってあなたが「ただの厄神」は暴言に近いと思います》

など、厳しい声があがっている。反発されたのは、広瀬の “恋愛歴” が起因しているようだ。

「広瀬さんは、2025年5月の『NEWSポストセブン』で、元『KAT-TUN』の赤西仁さんと交際していることが報じられました。同誌には、赤西さんと広瀬さんが一緒にスーパーで買い物をするツーショット写真が掲載され、おそろいの指輪をつけるなど、ふたりの親密ぶりがうかがえるものでした。

赤西さんは、2014年に旧ジャニーズ事務所を退所しましたが、熱量の高いファンも多いです。赤西さんのファンからすると、広瀬さんは “推し” と付き合える相手という見方もできるため、そんな彼女が “推しの結婚” に意見を述べることに、違和感を覚えたのかもしれません。

また、結婚を理解できないファンを《ただの厄神》と苦言を呈したことも、意見が分かれてしまったようです」（芸能記者）

赤西との熱愛報道で衝撃を与えた広瀬。ただ、過去にも “アイドル” との関係を取りざたされたことがあった。

「2022年、SUPER EIGHTの大倉忠義さんと交際していることを複数のスポーツ紙で伝えられました。2人は2021年のドラマ『知ってるワイフ』（フジテレビ系）で共演しており、動向が注目されましたが、2024年の『NEWSポストセブン』で破局が報じられたのです。

その後、間もなく赤西さんとの親密な様子がキャッチされ、広瀬さんに “アイドル好き” というイメージが定着しつつありました。

バラエティ番組では、明るくサバサバしたキャラクターでお笑い芸人好きを公言していたため、大倉さん、赤西さんとの熱愛が取りざたされたことで、広瀬さんに対する見方が変わった人もいたようです」（同）

23日のXで、広瀬は《げ。ごめんね、それぞれ色々な思考あるもんね、発言気をつけます》と、反省する文章を投稿した。“推しの結婚論” にはさまざまな意見があるようだ。