中東事態に伴う原油価格の上昇に伴い、韓国の今月中旬（1〜20日）の原油輸入額は前年比27．8％増加した。半導体の輸出好調が続き、輸出額は同期間として過去最大を記録した。

23日、韓国関税庁によると、今月1〜20日の輸出額は533億ドル（約8兆5000億円）で、前年同期比50．4％増加した。これまでの最大実績だった先月1〜20日の記録（435億ドル）を1カ月で塗り替えた。月間の上昇幅は約100億ドルに達する。操業日数を考慮した1日平均の輸出額は40．4％増の35億5000万ドルと集計された。この期間の操業日数は15日で、前年同期（14日）より1日多かった。

今月も輸出の好調は半導体が牽引（けんいん）した。半導体の輸出額は187億ドルで、前年比163．9％増加した。1〜20日基準で過去最大規模となり、先月に記録したこれまでの最高水準（151億ドル）を1カ月で再び更新した。輸出全体に占める半導体の比率は35％まで上昇した。1年前の比率は19．9％だった。このほか、乗用車（11．1％）、石油製品（49．0％）、コンピュータ周辺機器（269．4％）などは輸出が増えたが、船舶（−3．9％）は減少した。

同期間の輸入額は412億ドルで、前年より19．7％増加した。品目別では半導体（34．3％）、原油（27．8％）、半導体製造装置（10．4％）などが増えた。特に原油・ガス・石炭などで構成されるエネルギー品目全体の輸入額は、前年より18．8％増加した。原油輸入額は1〜20日基準で47億ドルとなり、1月（43億ドル）、2月（44億ドル）など毎月増加傾向を見せている。中東事態で国際原油価格が跳ね上がったうえ、対ドルのウォン相場も高止まりし、ウォン安が続いている影響だ。