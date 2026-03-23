グループBTS（防弾少年団）の新アルバム『ARIRANG（アリラン）』が発売と同時にグローバルチャートを席巻した。ソウル光化門（クァンファムン）で開かれたカムバック公演は、ネットフリックスの生中継を通じて世界77カ国で1位を記録した。

23日、オンラインコンテンツサービスの順位集計サイト「フリックスパトロール」によると、前日にネットフリックスで生中継された『BTSカムバックライブ：ARIRANG』は、ネットフリックス映画部門で世界1位を記録した。韓国をはじめ、米国・日本・英国など77カ国で1位を記録し、ニュージーランド（3位）など集計対象のすべての国でトップ3入りした。ネットフリックスが韓国で初めて実施したライブイベントが、世界的ヒットとなった。

海外主要メディアの分析も相次いでいる。米ローリング・ストーンは「音楽的に新たな領域へと拡張した」とし、「それぞれの時間の中で積み重ねてきた経験が再び一つに集まったことこそが『ARIRANG』の力だ」と評価した。ビルボードはタイトル曲『SWIM』について「分かれた川が海へと集まるというストレートなメッセージがアルバムの軸を支えている」と注目した。

英国BBCは「帰還そのものに大きな意味がある」と伝え、米ニューヨーク・タイムズも「前例のない歩みだ」としてBTSの影響力に光を当てた。

BTSは21日、ソウル光化門広場で大規模なカムバックショーを開き、タイトル曲『SWIM』など5枚目のフルアルバム収録曲のステージを初披露した。国内外のファンの関心の中でカムバックを果たしたBTSは、23日（現地時間）に米ニューヨークで開かれるSpotify公演に向け、前日に出国し、本格的なグローバル活動を開始した。