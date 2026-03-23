様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「mojojojo」で人気の「Todd friends」デザインを使用したランチグッズが登場！

毎日のランチタイムが楽しくなる、個性豊かなキャラクターたちのキュートなお弁当箱やランチバッグなどがラインナップされています☆

スケーター『mojojojo』Todd friends ランチグッズ

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、人気キャラクター「mojojojo」の「Todd friends」シリーズがデザインされた新しいランチグッズが登場！

毎日のランチタイムを彩る「mojojojo」のデザインが使用されています。

「Todd friends」の仲間たちが描かれた、シンプルでありながら温かみのあるイラストが特徴です。

各ランチグッズには、

「I AM HERE FOR YOU（私はあなたのためにここにいるよ）」

「YOU NEED A BREAK.（少し休んで）」

「DON’T OVERTHINK, JUST NAP.（考えすぎないで、お昼寝しよう）」

といったメッセージが添えられています。

忙しい日常の中で、ホッと一息つけるようなデザインが魅力です☆

また、見た目だけでなく、日々の使い勝手を向上させる機能的な工夫も嬉しいポイント。

機能性とデザイン性を兼ね備え、幅広い世代の方が快適に使用できるシリーズとなっています。

音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm

価格：880円（税込）

品番：ABC3

POS：4973307738074

サイズ：約190×31×13mm、箸18cm

品質表示等：食洗機対応、実用新案登録済み

持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴らないよう工夫された箸と箸箱のセット。

クッションが箸をしっかりと押さえるため、不快な音を防ぎ快適に持ち運び可能です。

静かなオフィスや学校の空間でも気兼ねなく使用できます☆

シールボックス500ml(2個入り)

価格：1,100円（税込）

品番：FCN2W

POS：4973307738081

サイズ：約178×119×55mm

容量：500ml×2個

作り置きのおかずや、サンドイッチなどの保存・持ち運びに便利な500mlサイズの容器2個セット。

スタッキング可能なため、冷蔵庫内や収納時にも省スペースで保管できます。

がま口型ランチバッグM

価格：2,310円（税込）

品番：KGA1

POS：4973307738111

サイズ：約220×160×115mm

マチが広く、開くがま口タイプのランチバッグ。

お弁当箱の出し入れがスムーズに行えるため、毎日の準備や片付けが快適になります。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

品番：KSA4J

POS：4973307738128

サイズ：約φ81.5×90mm

容量：280ml

軽くて割れにくいアクリル樹脂製のコップ。

普段使いはもちろん、うがい用やアウトドアシーンなど様々な場面で安心して使用できます。

ふわっとタイトランチボックス

価格：1,870円（税込）

品番：PTLB6B

POS：4973307738159

サイズ：約206×104×70mm

容量：530ml

ドーム型のフタにより、ご飯やおかずをふんわりと盛り付け可能に！

食材がフタに押し潰されないため、開けた時にも美しい盛り付けがキープされます。

シール容器3Pセット

価格：1,265円（税込）

品番：SRS3S

POS：4973307738166

サイズ：大:約140×90×51mm、中:約129×80×44mm、小:約119×69×37mm

容量：大:約400ml 中:約280ml 小:約180ml

用途に合わせて使い分けができる、大・中・小サイズの異なるシール容器3個セット。

使用後は入れ子式にコンパクトに収納できるため、持ち帰り時や保管時に場所を取りません。

個性豊かなキャラクターたちとともに、毎日のランチタイムに癒やしと楽しい時間が過ごせるグッズ！

スケーター「mojojojo」デザイン「Todd friends」ランチグッズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

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