カメラの前で全力アピールだ。元モーニング娘。の田中れいなが3月20日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。人気ブランドとタッグを組んで、洋服を作ったことを明かした。

【映像】田中れいな、ブランドとのコラボ服がかわいい！

番組冒頭、田中は「2週間ぶり。田中れいなです！」とダブルピースで挨拶。間髪入れずに「はい！」と手を上げた。これにMCの安田大サーカス・クロちゃんが「何ですか！？」と反応すると、田中は「今日はですね。私の、この洋服。これはですね、私がデザインしたんです」と公表。共演者たちが「ええっ！？そうなの？」「かわいい！」などと沸く中、「立っていいですか？」と述べた。

続けて、立ち上がりながら「これはCECIL McBEEさんと田中れいながコラボして」と発言。上から撮ろうとするカメラに「あ、上からはやめて。頭がでっかく映るから」と指示して笑わせると、「今日のスタジオは難しいですね」と全身が映るように様々なポーズを決めた。

田中は「このスカートと、このズボンがセットになっています。これは、肩を出したくない人はボタンが付いてるから隠せたりするんですけど、黒もあります。ズボンはグレーもあります」と説明。「これはネットでも売っていたんですけど、ネットの販売は終わっちゃって。しまむらのお友達（グループ）のアベイルさんで発売されてると思うので、ぜひ購入してください！」とアピールすると、ファンから「かわいすぎる」「れいなかわいい」「俺も着ようかな」などと多くのコメントが寄せられた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

