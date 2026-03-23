バーチャルYouTuber（VTuber）事務所「ホロライブプロダクション」所属のバーチャルアイドル・星街すいせいが23日までに自身の公式Xを更新。新事務所立ち上げを報告した。

「#星街すいせい 個人事務所設立」と書き出して「この度、8周年を迎えるこのタイミングで個人事務所『Studio STELLAR』を立ち上げました」と報告した星街。「事務所公式SNSと私のWEBサイトもオープン」とつづって紹介した。

同日には、ファンネームとして慣れ親しまれてきた名前を採用したオフィシャルファンクラブ「星詠み」も開設。また、東名阪福4都市の大規模アリーナツアー「HOSHIMACHI SUISEI ARENA TOUR 2026 Once Upon a Stellar」の開催や、サウンドプロデューサー・TAKU INOUE氏とのプロジェクト「Midnight Grand Orchestra」のセカンドコンサート「Project: Allegro」の開催も同時に発表された。

「ホロライブプロダクション」のカバー株式会社は公式サイトを通じて星街の事務所設立は「VTuberカルチャーにおける『次なるステージ』へ挑戦すべく、星街すいせいのアーティスト活動強化を目的」としたものであると言及。「こうした中で今後の活動方針について協議を積み重ね、自身の目標と語る東京ドーム公演の実現、そしてさらなるメジャーシーンでの活躍を目指すに当たって、個人事務所の設立によるソロ活動に活動の軸を移すことといたしました」と説明し「当社は引き続き、彼女の活動を全面的にサポートしてまいります」と伝えた。

「これに伴う今後の活動に関して、ホロライブプロダクションに所属するVTuberとしてのコラボやグループ活動は継続する予定であり、イベント出演や商品企画等の各種施策についても、当社および関係各所との協議のもと適宜実施してまいります」と「ホロライブプロダクション」での今後の活動について説明。「一方で、今後、ソロアーティストとしての、音楽活動、配信活動、新規のグッズ販売、ファンクラブ運営等については、個人事務所『Studio STELLAR』に移行することとなります」とした。