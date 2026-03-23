２２日の日本テレビ「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」では、音楽企画「夜の口パク ヒットスタジオ」第９弾が行われた。

浜田雅功が、昔の堺正章に扮して登場して「さらば恋人」を口パク歌唱するなど、ガキ使メンバーが精巧な、なりきり扮装で登場したが…。突然ゲストでＢ’ｚに扮した石田純一（７２）、いしだ壱成（５１）が登場して、スタジオは爆笑。浜田が「嘘やろ！」と声をあげた。

純一は黒革ジャケットにメッシュのインナー、星柄マークが入ったぴったり短パンで、稲葉浩志に。壱成はゼブラ柄のノースリーブにダメージ黒デニムで松本孝弘に。

「愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない」をマイクスタンドを抱えるなど激しいパフォーマンスで熱演した。

歌唱後は２人とも息を切らして、コメントがままならず。Ｂ’ｚになりきる２人に司会のライセンスが「おふたりスキャンダルもあまりないですね」と聞くと、壱成が「全然ないです！」「（スキャンダル起こすとは）とんでもないです！」と笑わせた。

これに「良くないね」とうなずきながら応じた純一が「不倫は良くない！……と思う…」と言って、爆笑が起こった。

ネットでも話題に。「マジかｗ」「ガキ使クッソワロタ」「腹抱えて笑った」「出てるｗ」「オモロい」「ガキ使、ヤバすぎるｗ」「不倫は良くない、と思う笑」「親子でクチパクっていう事実だけでもう面白すぎるｗ」「石田純一＆いしだ壱成は反則だろ」「石田純一が稲葉さん 靴下はいてるｗ」「出すとか やば笑」と笑いが広がった。