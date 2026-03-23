23日午後、糸魚川市は市内全域に「林野火災注意報」を発令しました。



糸魚川市では、空気が乾燥し林野火災が発生しやすい気象状況が続いているとして、市内全域で屋外での火の使用を控えてください。



県内で「林野火災注意報」が出されるのはこれが初めてです。



去年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災。その後も各地で林野火災が相次いだ状況をうけ、県内の市町村では林野火災の危険性に応じて「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令する運用が行われています。





◇ ◇降水量が少なく、乾燥した状況では「林野火災注意報」、さらに強風注意報が発表された場合には「林野火災警報」が発令され、屋外での火の使用が制限されることになります。林野火災警報が発令中に、規制を受ける区域内で、たき火や、喫煙などをし違反した場合は処罰される可能性があるということです。林野火災注意報・警報の発令基準は市町村ごとに条例で決まり、例えば、前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下で、さらに前日までの30日間の合計降水量が30ミリ以下か、または乾燥注意報の発表のいずれか満たした場合に発令されます。警報は、注意報の発令に加え、強風注意報の発表があった場合に発令するということです。県は、こうした市町村ごとの発令状況を3月12日から、県のホームページで公表を始めています。