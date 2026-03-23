細川直美、オイスターソースを使用した夕食を公開「我が家には欠かせない調味料」

女優の細川直美が22日に自身のアメブロを更新。夫で俳優の葛山信吾と2人で食べたという夕食のメニューや、こだわりの調味料についてつづった。

この日、細川は「今日は私は家の片付けやお掃除をして過ごしていました」と報告。「気が付かないうちに物が増えているので定期的に見直さなければいけませんね」とコメントした。

続けて「そんな今日の夕食はまたまた、夫と2人ごはん」と葛山との夕食だったことを明かし「牛肉と舞茸のオイスターソース炒め ニラ玉・ワカメと春雨の中華スープ キャベツのサラダなど」と食卓に並んだ料理の写真を公開した。

メイン料理について「オイスターソースは我が家には欠かせない調味料です」と述べ「中華料理には勿論、焼きうどんの味付けなどにも使っています コクがあって美味しいですよね」とコメント。味付けは「オイスターソース ワインビネガー・胡椒が少々です（ワインビネガー無しでも美味しいです）」と明かし「是非作ってみて下さいね」と呼びかけた。

最後に「明日からまた平日がやって来ますね〜頑張りましょう」と読者にエールを送り「皆様 今日もお疲れ様でした」とつづり、ブログを締めくくった。