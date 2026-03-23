フランス代表、足首負傷のDFサリバが不参加に…DFラクロワを初招集
フランスサッカー連盟（FFF）は22日、今月の活動に臨むフランス代表メンバーの変更を発表した。
26日にブラジル代表、29日にコロンビア代表との対戦を控えているフランス代表は、19日に同活動に臨むメンバー26名を発表した。このメンバーに選出されていたDFウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）だが、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0−2）にフル出場していた中で負傷してしまったという。
これを受け、FFFは左足首を負傷したサリバの代役として、DFマクサンス・ラクロワ（クリスタル・パレス／イングランド）を招集することを発表した。なお、U−16からU−20まで世代別のフランス代表に選出されていたラクロワにとっては、これが初のフル代表選出となった。
現在25歳のラクロワは、母国ソショーの下部組織出身で、2020年8月にヴォルフスブルク（ドイツ）に移籍後、日本代表MF鎌田大地と同夏となる2024年8月にクリスタル・パレスに加入した。今シーズンはここまで公式戦43試合に出場し、センターバックながらここまで3ゴール2アシストを記録している。
26日にブラジル代表、29日にコロンビア代表との対戦を控えているフランス代表は、19日に同活動に臨むメンバー26名を発表した。このメンバーに選出されていたDFウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）だが、22日に行われたマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ決勝（●0−2）にフル出場していた中で負傷してしまったという。
現在25歳のラクロワは、母国ソショーの下部組織出身で、2020年8月にヴォルフスブルク（ドイツ）に移籍後、日本代表MF鎌田大地と同夏となる2024年8月にクリスタル・パレスに加入した。今シーズンはここまで公式戦43試合に出場し、センターバックながらここまで3ゴール2アシストを記録している。