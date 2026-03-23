北斗晶、ハイヒール・モモコ長男の結婚式で涙「埼玉の親戚のおばちゃん気分」

タレントの北斗晶が22日に自身のアメブロを更新。お笑いコンビ・ハイヒールのモモコの長男の結婚式に出席したことを報告した。

この日、北斗は「時差投稿になりますが…春分の日にハイヒール・モモコさんのご長男仁一郎君の結婚式がありました」と報告。新郎の晴れ姿に「挙式で姿を見た瞬間から涙 埼玉の親戚のおばちゃん気分でジーンと来てしまいました」と感動した様子をつづった。

会場には多くの芸能人が出席していたといい「トミーズ雅さんご夫妻 月亭八光さんご夫妻と佐々木家一家がテーブルでご一緒させていただきました」と明かし、集合ショットを公開。孫の寿々ちゃんについても「結婚式用にばーちゃんがハワイで買ってやったドレス」と水色のドレスを着用した姿を披露し「このドレスを試着させてやった時に鏡の前で嬉しくて踊りまくってました」と可愛らしいエピソードをつづった。

さらに、夫でタレントの佐々木健介とともに「僭越ながら夫婦で乾杯の音頭をとらせていただきました」と大役を担ったことを説明。自身らの「出会いのキューピット」（原文ママ）の一人がハイヒール・リンゴであったというエピソードにも触れ「私たちが結婚した6月に仁一郎君がこの世に産まれてる」と明かし「大先輩のハイヒールさん達が私達の人生に何かしらで関わってくださっている事に驚きとご縁と感謝」とコメントした。

最後に「幸せのお裾分けを本当にありがとう 末永くお幸せにね」と新郎新婦へメッセージをづつった。