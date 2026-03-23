前橋育英で全国制覇４回。高校サッカー界屈指の名将がザスパ群馬のGMに就任した理由「本格的にプラスになる仕事をしたかった」【山田耕介 特別インタビュー】
2009年・22年の高校総体、17年・24年の高校サッカー選手権で頂点に立ち、21年以降、高円宮杯プレミアリーグU-18で戦い続けている名門・前橋育英高校。その指揮官と言えば、1982年から40年以上にわたってチームを率いてきた山田耕介監督だ。
誰もが認める高校サッカー界屈指の名将が、同じ群馬県のJクラブ・ザスパ群馬のゼネラルマネージャー（GM）に就任するという一報が流れたのが、１月15日のことだった。
２月12日の記者会見で、前橋育英高出身の細貝萌社長が「自分が社長・GMを兼務し始めた当初（昨年頭）からGMに相応しい方を検討してきた。クラブが今後、どんな価値を残していくのかを考えたなかで、山田さんしかいないという決断に至った」と説明した通り、教え子の熱心なオファーを受け、転身を決意したのだという。
現在、山田GMは週３日程度、ザスパの練習場であるGCCザスパークに足を運び、現場のサポートに尽力。完全にGM職に専念するのは、26/27シーズンが開幕する８月頃になる見通しだが、百戦錬磨の経験値をいち早く落とし込もうとしている。その偉大な人物に単独インタビューを実施。自身の役割や今後のビジョンなどを聞いた。
――◆――◆――
「自分は、70歳を過ぎても高校サッカー界、自分が育て上げてきた前橋育英にとどまることに以前から疑問を抱いていました。若い指導者が伸びるような環境を与えた方がいいという考えが、ずっと頭の中にあったんです。
そのタイミングで細貝社長からお話をいただいた。私も教頭、副校長、校長と14〜15年、管理職をやっていて、60歳を過ぎて学監という管理職をサポートする立場になった。それはそれで居心地が良かったし、サッカーに集中できたのも確かなんですけど、新たな環境を作る機会をうかがっていたのも事実。
もともとザスパとはクラブができた頃から関わりがありましたし、前橋商業で長く指導されていた奈良（知彦）先生（育英大学教授）が社長をされていた10年ほど前から理事にもなっていましたけど、もっと本格的にクラブのプラスになるような仕事をしたいという気持ちもあった。それで今年からこの立場でやっていくことを決めました」
山田GMは自身の偽らざる思いをまず口にした。群馬のサッカーと言うと、高校年代は前橋育英を筆頭に、前橋商、桐生第一、高崎健康福祉大学高崎の４チームからプロサッカー選手が輩出されている状況だが、ザスパは残念ながら目下、J３を戦っている状況だ。
「山口素弘、松田直樹という２人のワールドカップ選手を出した群馬県のレベルは低くない」と言われてきたが、もう一段階、突き抜けていくことができれば理想的だ。
「私から見ると、これまでもトップチームはしっかりやっていたように感じていました。もちろん今はJ３なので、J２にすぐ上がらなければいけないのは確か。そこについては現場の沖田優監督とも共有しています。
一方で、アカデミーの方はやや停滞感があるのも事実。Jクラブの育成組織は、プリンスリーグとか関東リーグの上位に行くのが普通なんでしょうけど、今、ザスパのユースは群馬県２部。そこからカテゴリーを上げて、選手がトップチームに上がってくる形に持っていく必要がある。私の経験も還元できますし、その手助けをできればと考えています」と、山田GMは40年以上の蓄積をザスパに注ぎ込む構えだ。
まず、やらなければいけないのは、ズバリ、環境整備である。それは山田GMが前橋育英で実際に取り組んできたことでもある。
1980年代の前橋育英は地元の選手が集まる高校だったが、現在は首都圏を中心に全国のトップ選手が次々と越境入学してくる強豪になっている。多少、時間はかかるかもしれないが、同じような流れを作ることが肝要なのだ。
誰もが認める高校サッカー界屈指の名将が、同じ群馬県のJクラブ・ザスパ群馬のゼネラルマネージャー（GM）に就任するという一報が流れたのが、１月15日のことだった。
現在、山田GMは週３日程度、ザスパの練習場であるGCCザスパークに足を運び、現場のサポートに尽力。完全にGM職に専念するのは、26/27シーズンが開幕する８月頃になる見通しだが、百戦錬磨の経験値をいち早く落とし込もうとしている。その偉大な人物に単独インタビューを実施。自身の役割や今後のビジョンなどを聞いた。
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「自分は、70歳を過ぎても高校サッカー界、自分が育て上げてきた前橋育英にとどまることに以前から疑問を抱いていました。若い指導者が伸びるような環境を与えた方がいいという考えが、ずっと頭の中にあったんです。
そのタイミングで細貝社長からお話をいただいた。私も教頭、副校長、校長と14〜15年、管理職をやっていて、60歳を過ぎて学監という管理職をサポートする立場になった。それはそれで居心地が良かったし、サッカーに集中できたのも確かなんですけど、新たな環境を作る機会をうかがっていたのも事実。
もともとザスパとはクラブができた頃から関わりがありましたし、前橋商業で長く指導されていた奈良（知彦）先生（育英大学教授）が社長をされていた10年ほど前から理事にもなっていましたけど、もっと本格的にクラブのプラスになるような仕事をしたいという気持ちもあった。それで今年からこの立場でやっていくことを決めました」
山田GMは自身の偽らざる思いをまず口にした。群馬のサッカーと言うと、高校年代は前橋育英を筆頭に、前橋商、桐生第一、高崎健康福祉大学高崎の４チームからプロサッカー選手が輩出されている状況だが、ザスパは残念ながら目下、J３を戦っている状況だ。
「山口素弘、松田直樹という２人のワールドカップ選手を出した群馬県のレベルは低くない」と言われてきたが、もう一段階、突き抜けていくことができれば理想的だ。
「私から見ると、これまでもトップチームはしっかりやっていたように感じていました。もちろん今はJ３なので、J２にすぐ上がらなければいけないのは確か。そこについては現場の沖田優監督とも共有しています。
一方で、アカデミーの方はやや停滞感があるのも事実。Jクラブの育成組織は、プリンスリーグとか関東リーグの上位に行くのが普通なんでしょうけど、今、ザスパのユースは群馬県２部。そこからカテゴリーを上げて、選手がトップチームに上がってくる形に持っていく必要がある。私の経験も還元できますし、その手助けをできればと考えています」と、山田GMは40年以上の蓄積をザスパに注ぎ込む構えだ。
まず、やらなければいけないのは、ズバリ、環境整備である。それは山田GMが前橋育英で実際に取り組んできたことでもある。
1980年代の前橋育英は地元の選手が集まる高校だったが、現在は首都圏を中心に全国のトップ選手が次々と越境入学してくる強豪になっている。多少、時間はかかるかもしれないが、同じような流れを作ることが肝要なのだ。