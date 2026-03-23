「少しお顔がふっくらされて」中島裕翔、“昭和顔”ショットを披露！ 「等身だけ平成すぎる」
元Hey! Say! JUMPで俳優の中島裕翔さんは3月22日、自身のInstagramを更新。“昭和顔”ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】中島裕翔の“昭和顔”ショット
ファンからは「ハンサム万歳」「なんか初恋の人って感じがし過ぎて無理」「理想の旦那さん」「カラーのほうが違和感ある」「自他とも認める昭和顔」「等身だけ平成すぎる」「少しお顔がふっくらされて」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】中島裕翔の“昭和顔”ショット
「カラーのほうが違和感ある」中島さんは「テレビ朝日 ドラマプレミアム『森英恵 Butterfly beyond』 ご視聴いただきありがとうございました」とつづり、21日放送のドラマ『森英恵 Butterfly beyond』（テレビ朝日系）の5枚のオフショットを投稿。「セピアにして、コントラスト下げて、フェードかけるとこうなります」と説明し、1、2枚目にはモノクロ風の写真を載せました。中島さん自身も「大正や昭和にいたかもしれないなぁ…昭和顔でよかったです笑」とつづっていますが、昭和の世界観にとてもなじんでいます。
“夫婦”ショットも公開21日には、同ドラマで共演した俳優の八木莉可子さんとのツーショットを投稿した中島さん。夫婦役を演じた2人には「銀幕スターのような美男美女」「とても魅力的なお2人」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)