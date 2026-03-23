【ひらがなクイズ】1分で解けるかな？ 空欄を埋める2文字を考えてみよう！ ヒントは別れの挨拶や旬の魚
日常生活で何気なく使っている言葉の「響き」に注目して、パズルを解き明かす心地よい刺激を楽しみませんか？
今回は、別れの場面で欠かせない言葉から、特定の政治的立場を示す用語、さらには透き通るような身が特徴の魚の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□うなら
□□く
□□り
ヒント：別れる時に交わす、日本で最も一般的なあいさつの言葉といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
さようなら（サヨウナラ）
さよく（左翼）
さより（サヨリ）
永遠の別れや再会を願う「さようなら」、政治的な立場を指す「左翼（さよく）」、そして春の訪れを告げる上品な魚「サヨリ（さより）」。情緒的なあいさつ、社会的な用語、そして自然の恵みと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さよ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いたあとのような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、別れの場面で欠かせない言葉から、特定の政治的立場を示す用語、さらには透き通るような身が特徴の魚の名前まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□く
□□り
ヒント：別れる時に交わす、日本で最も一般的なあいさつの言葉といえば？
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↓
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正解：さよ正解は「さよ」でした。
▼解説
さようなら（サヨウナラ）
さよく（左翼）
さより（サヨリ）
永遠の別れや再会を願う「さようなら」、政治的な立場を指す「左翼（さよく）」、そして春の訪れを告げる上品な魚「サヨリ（さより）」。情緒的なあいさつ、社会的な用語、そして自然の恵みと、全く異なる背景を持つ言葉たちが「さよ」という共通の響きによって丁寧につながりました。バラバラに見えた言葉が一つの音で結びつくのは、パズルを解いたあとのような爽快感があって面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)