スポーツ用品販売のアルペンは、キャロウェイのゴルフ5限定コレクション「ブラックトーンシリーズ」と「Everyday！キャロウェイ！」を、今年春、全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。





都会的で洗練されたオールブラックスタイルを提案する「ブラックトーンシリーズ」と、日常にも馴染むナチュラルカラーでシームレスに着こなせる「Everyday！キャロウェイ！」。異なる魅力を持つ2つの限定コレクションを通じて、ゴルフシーンはもちろん日常にも取り入れやすい新しいキャロウェイスタイルを提案する。

ブラックトーンシリーズとはブラックで統一されたミニマルなデザインが特徴のゴルフ5限定コレクション。ブルゾンやシャツ、パンツ、ショートパンツに加え、キャップやハットまで展開し、都会的で洗練されたゴルフスタイルを提案する。

ウェアには、このコレクションだけの特別仕様となる筆記体の「Callaway」ロゴを採用。さらにストレッチ性と撥水性を備えた素材を使用し、機能性とスタイルを兼ね備えたラインアップとなっている。



「ストレッチ撥水ハーフジップブルゾン（C26115140）」

「ストレッチ撥水ハーフジップブルゾン（C26115140）」は、ソフトなリップストップ素材を使用したプルオーバーブルゾン。ストレッチ性と撥水性を備え、快適な着心地を実現した。ハーフジップ仕様で温度調整もしやすく、ややゆったりとしたシルエットでプレーから街着まで活躍する。



「タックカノコハーフジップ半袖シャツ（C26134143）」

「タックカノコハーフジップ半袖シャツ（C26134143）」は、吸汗速乾機能を備えたタックカノコ素材を使用した半袖シャツ。さらりとした肌触りが特徴で、ハーフジップ仕様によってスポーティーな印象と温度調整のしやすさを兼ね備えている。



「半袖ニットポロシャツ（C26134142）」

「半袖ニットポロシャツ（C26134142）」は、上品な雰囲気が特徴のニットポロシャツ。ややゆとりのあるシルエットで、カジュアルにもエレガントにも着回せる一着になっている。裾はリブ仕様のためタックインせずに着用でき、程よく体型をカバー。左胸には同色のロゴ刺しゅうを施し、オンオフ問わず幅広いコーディネートに活躍する。



「ストレッチ撥水カーゴリラックスパンツ（C26126141）」

「ストレッチ撥水カーゴリラックスパンツ（C26126141）」は、ストレッチ性と撥水性を備えたリップストップ素材のカーゴパンツ。サイドの大きなカーゴポケットは収納性とデザイン性を兼ね備え、同素材のブルゾンとのセットアップスタイルもおすすめになっている。



「ストレッチ撥水リラックスショートパンツ（C26127141）」

「ストレッチ撥水リラックスショートパンツ（C26127141）」は、リップストップ素材を使用したショートパンツ。前後の切り替えデザインがカジュアルな印象を演出し、ややゆったりとしたシルエットでリラックス感のある着こなしを楽しめる。



「ドットメッシュキャップ（C26191140）」

「ドットメッシュキャップ（C26191140）」は、通気性に優れたドットメッシュ素材を使用した軽量キャップ。同色系ロゴのシンプルなデザインで、ゴルフから日常まで幅広く活躍する。



「ドットメッシュハット（C26191141）」

「ドットメッシュハット（C26191141）」は、軽量なドットメッシュ素材に加え、背面のベンチレーション構造によって蒸れを軽減。快適な被り心地を実現したハットになっている。

［小売価格］

ストレッチ撥水ハーフジップブルゾン（C26115140）：1万4850円

タックカノコハーフジップ半袖シャツ（C26134143）：1万890円

半袖ニットポロシャツ（C26134142）：1万4300円

ストレッチ撥水カーゴリラックスパンツ（C26126141）：1万3750円

ストレッチ撥水リラックスショートパンツ（C26127141）：1万2650円

ドットメッシュキャップ（C26191140）：4730円

ドットメッシュハット（C26191141）：5720円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp